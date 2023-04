Liseberg

Zweeds attractiepark Liseberg breidt uit met waterpark: een kijkje op de bouwplaats

Bezoekers van het Zweedse pretpark Liseberg kunnen vanaf 2024 een plons nemen in een splinternieuw overdekt waterpark. Pal naast een nieuw themahotel opent volgend jaar het overdekte waterparadijs Oceana, met veertien glijbanen, een golfslagbad en andere waterattracties. Looopings kreeg deze week een rondleiding op de bouwplaats.



Waar straks maximaal 1750 badgasten per dag rondlopen, is nu nog vooral veel beton zichtbaar. Met een beetje fantasie zijn de toekomstige receptie, kleedkamers en douches al wel te herkennen. Ook het hoofdgebouw staat al overeind, inclusief delen van waterglijbanen. Die worden geleverd door het Canadese bedrijf WhiteWater.

Het overdekte gedeelte, ontworpen door architectenbureau Wingårdhs, heeft een oppervlakte van 13.600 vierkante meter. Liseberg rekent op 500.000 jaarlijkse gasten. Er zal gewerkt worden met tijdvakken. Men wil alcoholische versnaperingen gaan schenken in het bad, maar het is nog niet zeker of de autoriteiten daar een vergunning voor verlenen.



Loopbrug

Oceana en het aangrenzende Liseberg Grand Curiosa Hotel delen hetzelfde achtergrondverhaal, over de Zweedse Oost-Indische Compagnie. Het complex dient als een opslagplaats voor bijzondere artefacten van over de hele wereld. De tweede verdieping van het hotel zal met een loopbrug worden verbonden aan het waterpark.



Liseberg levert Oceana vanaf volgend jaar op in verschillende fases. Voor 2025 staat een tweede fase op de planning, die al goedgekeurd en gefinancierd is. Voor de jaren erna worden momenteel plannen gemaakt. Daarvoor zijn de drie leveranciers WhiteWater, Wiegand en ProSlide benaderd.