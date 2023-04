Liseberg

Attractiepark Liseberg in Zweden viert honderdjarig bestaan met nieuwe achtbaan

In het Zweedse pretpark Liseberg wordt komend weekend een nieuwe achtbaan geopend: Luna. Het attractiepark in Göteborg bestaat in 2023 honderd jaar. De festiviteiten rond het jubileum startten vorig jaar al met de opening van het nieuwe themagebied Luna Park, gelegen op de grote berg waar het park naar vernoemd is.



In 2022 nam men twee familieattracties in gebruik: de nebulaz-carrousel Tempus en de sidecar-molen Turbo. Verder zijn drie bestaande elementen onderdeel geworden van Luna Park: vliegtuigtoren AeroSpin, draaimolen Blomsterkarusellen en speelplaats Barnens Paradis. De klassieke attractie Virvelvinden heeft na seizoen 2021 het veld moeten ruimen.

Met de komst van Luna, een junior boomerang coaster, is het gebied compleet. De achtbaan van de Nederlandse firma Vekoma is 242 meter lang en 33,5 meter hoog. Het parcours wordt voor- en achteruit afgelegd, met een topsnelheid van 68 kilometer per uur. Daarmee is het de hoogste, snelste en langste junior boomerang coaster die de fabrikant ooit heeft gebouwd.



Wereldtentoonstellingen

Het doel was om meer bezoekers naar deze uithoek van het park te lokken. De uitbreiding staat in het teken van "wereldtentoonstellingen en technische wonderen". Een knipoog naar het verleden, want Liseberg opende in 1923 als onderdeel van een wereldtentoonstelling. De attracties symboliseren "de machines van de toekomst".



Het hoger gelegen parkdeel is bereikbaar met roltrappen. Hoewel het nieuwe seizoen pas start op zaterdag 22 april, mochten pretparkfans, medewerkers, journalisten en andere relaties Luna deze week alvast uitproberen. Afgelopen maand verscheen al een onride-video van de achtbaan.