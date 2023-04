Attractiepark Toverland

Toverland wil kale Fenix-loods in de toekomst nog aankleden

Toverland wil de in het oog springende groene loods bij achtbaan Fenix op een later moment nog decoreren. Dat heeft hoofdontwerper Peter van Holsteijn afgelopen weekend verteld tijdens een presentatie. Voor veel pretparkfans is het kale bouwwerk in themagebied Avalon een doorn in het oog. Ook de Toverland-directie zou liever iets anders zien.



Daarom zijn onlangs plannen gemaakt voor het aankleden van de loodsmuren, als onderdeel van een grote upgrade voor Avalon. Door het toevoegen van rotswanden zouden de zijkanten van het gebouw een stuk fraaier ogen. Het project bleek echter bijzonder veel budget op te slokken.

"Mede door de gestegen bouwkosten moesten we kiezen", aldus Van Holsteijn. "We konden de loods van Fenix afwerken, maar dan zou er geen geld meer zijn voor Waterdwarf Alley." Dat wordt een nieuw straatje met huisjes vol interactieve effecten. "De directie heeft de vraag gesteld: wat willen we liever?"



Langer doorbrengen

Avalon wordt dit jaar uitgebreid met meerdere nieuwe attracties. Het doel is om bezoekers langer te laten doorbrengen in het parkdeel: er moet meer te doen zijn. De keuze tussen de Fenix-loods en Waterdwarf Alley was dan ook snel gemaakt. "Want het aankleden van de loods zorgt er niet voor dat mensen langer in het gebied blijven hangen." De huisjes doen dat wel.



Toch is het plan daarmee niet definitief van tafel. Van Holsteijn geeft aan dat de wens om het stationsgebouw van de wing coaster te verfraaien binnen Toverland nog steeds bestaat. "Het zal ooit weer ter sprake komen, maar we weten nu nog niet wanneer." De uitbreiding van Avalon zou 10 miljoen euro gaan kosten. Inmiddels worden de totale kosten geraamd op 11,5 miljoen euro.