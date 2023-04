Efteling

Video: nieuwe muziek op vernieuwd Anton Pieckplein in de Efteling

Op het vernieuwde Anton Pieckplein in de Efteling is sinds deze week nieuwe muziek te horen. Bij de klassieke Vermolencarrousel werden tot nu toe draaiorgelversies van willekeurige Amerikaanse nummers gespeeld, waaronder Under the Sea uit de Disney-film The Little Mermaid. Anno 2023, 27 jaar na de opening van de attractie, vond de Efteling het tijd voor iets anders.



Efteling-huiscomponist René Merkelbach componeerde een nieuw muziekstuk. "Het idee was om daar eens een uniek Anton Pieck-thema voor te maken", aldus Merkelbach. "En het liefst een Anton Pieck-thema dat klinkt alsof het er altijd is geweest." De componist voerde de hoofdmelodie in eerste instantie uit op piano. Later kwamen daar allerlei lagen bij, die uiteindelijk zijn omgezet naar een draaiorgelarrangement.

Het negen minuten durende nummer kreeg de toepasselijke titel Op het Anton Pieckplein. Naast de nieuwe soundtrack bij de Vermolenmolen zorgde de Efteling voor een hoop andere veranderingen en verbeteringen in het gebied. Zo werd het poppentheater weer in gebruik genomen, keerde een fietsmolen na tientallen jaren tijdelijk terug en kwam er een nieuwe Pieck-tentoonstelling in het Efteling Museum.



Drinkebroer

Daarnaast is op verschillende plaatsen groen toegevoegd, werd de recent opgeknapte Kleine Zweefmolen voorzien van nieuwe beelden van muzikale aapjes en beweegt de Drinkebroer - een beeldje bovenop een waterpomp - voortaan weer met zijn hand bij het pompen, net als in de jaren vijftig. Het is de bedoeling om binnenkort nog de waterput op te bouwen uit de voormalige binnentuin van het Anton Pieck Museum in Hattem.