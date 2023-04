Wunderland Kalkar

Nederlandse directeur verlaat Duits pretpark na 27 jaar

De Nederlandse directeur van het Duitse attractiepark Wunderland Kalkar treedt na 27 jaar terug. Han Groot Obbink stopt als bedrijfsleider van het pretpark in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zijn vertrek hangt samen met de overname van de bestemming.



Sinds augustus 2022 is Wunderland Kalkar in handen van DeFabrique Holding. De recreatiegroep uit Utrecht nam het park over van ondernemer Hennie van der Most. Destijds werd aangekondigd dat Groot Obbink zou aanblijven. Nu gaat hij Wunderland alsnog verlaten. Hij wordt tijdelijk vervangen door DeFabrique-directeur Marten Foppen, in afwachting van een definitieve opvolger.

"Na een intensieve werkoverdracht van ruim zes maanden geeft Groot Obbink de nieuwe eigenaar de vrijheid om het door hem opgebouwde Wunderland Kalkar door te ontwikkelen naar de volgende fase", valt te lezen in een persbericht. "Wat Groot Obbink hierna gaat doen, is nog niet bekend, maar hij gaat zeker genieten van zijn welverdiende vrije tijd."



Masterplan

Het attractiepark staat aan de vooravond van een transformatie. DeFabrique wil van Wunderland een themapark met doordachte themagebieden maken. "Er is een masterplan in de maak om het huidige product te evolueren." In het voorjaar van 2024 moet de eerste fase aan het publiek gepresenteerd worden.