Disneyland Paris

Disneyland Paris: Hyperspace Mountain onverwachts dicht door technische problemen

Eén van de populairste attracties van Disneyland Paris blijft voorlopig buiten gebruik in verband met technische complicaties. De overdekte rollercoaster Hyperspace Mountain was afgelopen maandag onverwachts gesloten. Sindsdien is de achtbaan niet open geweest voor publiek.



Er vinden werkzaamheden plaats op de plek van de lancering, blijkt uit foto's die op social media verschenen. Disneyland weet nog niet zeker hoelang de sluiting gaat duren. Op de officiële online openingskalender staat dat Hyperspace Mountain in ieder geval tot en met vrijdag 21 april niet operationeel zal zijn.

De achtbaan in parkdeel Discoveryland opende in 1995 als Space Mountain. Sinds 2017 heeft de attractie een Star Wars-thema. Er stond al een reguliere onderhoudsbeurt op de planning: Hyperspace Mountain zal naar verwachting ook dicht zijn tussen maandag 22 mei en vrijdag 2 juni.