Attractiepark Toverland

Financiële resultaten Toverland bekend: meer omzet en hogere winst in recordjaar 2022

Voor Toverland was 2022 in meerdere opzichten een topjaar. Er werd een bezoekersrecord gebroken, maar ook op financieel vlak ging het goed. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarrekening van het Limburgse attractiepark. De winst steeg van 2,85 miljoen euro in 2021 naar 3,11 miljoen euro.



In februari maakte Toverland al bekend dat het seizoen is afgesloten met 1,03 miljoen gasten, een flinke stijging ten opzichte van het vorige record uit 2019. Toen werden 862.000 bezoekers verwelkomd. In 2021, tijdens de coronacrisis, kwamen er 718.000 bezoekers.

"De netto-omzet is in 2022 ten opzichte van 2021 met 37,8 procent gestegen", valt te lezen in het verslag. Het bruto bedrijfsresultaat kwam uit op ruim 30 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog iets meer dan 22 miljoen euro. Directeur Jean Gelissen jr. zegt "in alle opzichten tevreden" te zijn.



Uitbreidingen

Het jaarverslag gaat ook in op het aankopen van nieuwe stukken grond voor uitbreidingen. In 2017 is met de gemeente afgesproken dat daar 4,8 miljoen euro voor betaald wordt. Twee jaar later kocht Toverland een gedeelte van de gronden, voor 1,2 miljoen euro. Het aankopen van de resterende gebieden is in overleg uitgesteld tot 31 augustus 2025.