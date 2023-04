Attractiepark Toverland

Vrouw gewond na val van achtbaanplatform in Toverland

Een vrouw is in het ziekenhuis terechtgekomen na een ongeluk bij een achtbaan in Toverland. Het ging zondag fout in het station van Toos-Express, een familieachtbaan in het overdekte gedeelte Land van Toos. De bezoeker maakte een misstap en viel enkele meters naar beneden, meldt ze zelf op Facebook.



"Vandaag eindigde ons dagje in Toverland niet zo best", aldus het slachtoffer. "Toen Hope en ik in de achtbaantrein wilden gaan, maakte ik een misstap en viel ik 2,5 meter omlaag. Het gevolg: mee met de ambulance en foto's maken." Een woordvoerster van het attractiepark bevestigt dat de vrouw door de afscherming van het platform is gevallen.

Dat gebeurde aan de rand van het station, bij het voorste poortje. "Onze medewerkers hebben direct eerste hulp verleend", zegt de voorlichtster. Uiteindelijk is de bezoeker naar het ziekenhuis gebracht. "Helaas een breuk in de rug waardoor we de komende weken uitgeschakeld zijn", schrijft de vrouw. "Gelukkig is het alleen maar een breuk, het had erger kunnen zijn."



Aanpassingen

Na het incident is Toos-Express technisch geïnspecteerd. Even later kon de rollercoaster heropend worden. "We bekijken op dit moment nog of er aanpassingen nodig zijn", vult de woordvoerster aan. "In de eerste plaats vinden we het heel vervelend dat dit ongeval heeft plaatsgevonden. We wensen de bezoeker uiteraard veel beterschap."