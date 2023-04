Efteling

Efteling koppelt komst van fietsmolen aan wielershirt Tour de France

De Efteling gaat in zee met wielerploeg Team Jumbo-Visma. Efteling-ontwerper Sander de Bruijn is verantwoordelijk voor een nieuw shirt dat wielrenners komende zomer zullen dragen tijdens de Tour de France. Vandaag werd het ontwerp gepresenteerd. In het attractiepark zelf is ook iets te zien van de samenwerking.



De nostalgische fietsmolen, die onlangs werd opgebouwd op het Anton Pieckplein, wordt namelijk aan het initiatief gekoppeld. Bezoekers kunnen er tot eind augustus een ritje in maken. De tijdelijke attractie draagt officieel de naam Carrousel des Vélocipèdes, maar de Efteling spreekt over Vélodrome.

Die term wordt ook gebruikt voor het shirt, dat de titel The Velodrome: Ride Your Dreams kreeg. Volgens De Bruijn, zelf een groot wielerliefhebber, is het ontwerp geïnspireerd op "de dromen die we als kind hebben". Hij benadrukt dat er een link is met de historie van het park, aangezien op het Efteling-terrein ooit een trapveldje, een zwembad én een wielerbaan te vinden waren.











Gebouwd in 1920

"Het is superleuk om een samenwerking aan te gaan die verbonden is aan sportactiviteiten die ooit in de Efteling hebben plaatsgevonden." De fietscarrousel, gebouwd in 1920, stond in de jaren tachtig ook al in de Efteling. "Het is één van de laatste originele exemplaren die er nog op de wereld bestaan en het laatste overgebleven exemplaar in Nederland", valt te lezen op een bord bij de molen.



Op het shirt staat een sterrenhemel centraal. Liefhebbers kunnen een gepersonaliseerd exemplaar bestellen met daarop een naam én de stand van de sterren op een datum, tijd en locatie naar keuze. Dat kost 55 euro voor kinderen en 75 euro voor volwassenen.











Tien jaar geleden

Er zijn ook onder meer wielerhandschoenen, petten, bidons, T-shirts en dekbedovertrekken verkrijgbaar in dezelfde stijl. Team Jumbo-Visma werd tien jaar geleden opgericht. In 2022 won de ploeg de Tour de France. Dit jaar vindt de grootste wielerwedstrijd ter wereld plaats van 1 tot en met 23 juli. De Efteling legt momenteel de laatste hand aan een vernieuwd Anton Pieckplein, maar daar staat de komst van de fietsmolen dus in principe los van.