Plopsaland De Panne

Vier maanden cel voor Plopsaland-medewerker die geld uit de kassa stal

Een medewerker van Plopsaland De Panne heeft in enkele maanden tijd meer dan 1000 euro uit de kassa gehaald. De toen 19-jarige man ging in april vorig jaar aan de slag bij een kraampje in het Vlaamse attractiepark. Daar ontdekte hij een methode om geld van bezoekers in zijn eigen zak te steken.



Het personeelslid annuleerde bestellingen in het kassasysteem, zodat hij het betaalde bedrag zelf kon houden. De diefstallen kwamen aan het licht toen Plopsaland merkte dat de dagomzet van de horecalocatie veel lager lag dan gemiddeld als de bewuste werknemer aanwezig was. Dat melden Vlaamse media.

In juli 2022 werd de man ontslagen. Plopsa becijferde dat hij bijna elke werkdag geld moet hebben gestolen. In totaal zou het gaan om 1115,70 euro. Dat bedrag moet terugbetaald worden, maar daar blijft het niet bij. De rechter heeft ook vier maanden cel en een boete van 800 euro opgelegd. De oud-medewerker was zelf niet aanwezig bij het proces.