Pairi Daiza

Belgisch dierenpark Pairi Daiza wint rechtszaak van dierenactivist

Een dierenrechtenorganisatie moet een forse boete betalen naar aanleiding van een lastercampagne tegen dierentuin Pairi Daiza. De rechter heeft geoordeeld dat de Waalse groepering Wolf Eyes zich schuldig heeft gemaakt aan het aantasten van eer en goede naam door het verspreiden van valse informatie.



In een reeks publicaties op social media waren Pairi Daiza en oprichter Eric Domb het doelwit. Wolf Eyes-hoofd Jean-Michel Stasse noemde hem in 2019 een "misdadiger", een "dictator" en een "leugenaar". Ook werd nepnieuws verspreid over de herkomst van neushoorns en de dood van een jonge orang-oetan.

Volgens Pairi Daiza zorgen de berichten van Stasse reputatieschade. Daar is de rechter het mee eens. De dierenrechtenclub werd al vaker veroordeeld: meerdere publicaties moesten aangepast worden. Daar werd tot nu toe echter niet of nauwelijks gehoor aan gegeven.



Dwangsommen

Het niet-naleven van de gerechtelijke uitspraken zorgde volgens Pairi Daiza voor een opeenstapeling van dwangsommen. Wolf Eyes zou de dierentuin nog 225.000 euro schuldig zijn. Daar komt nu een schadevergoeding van 12.500 euro bij. Domb belooft dat hij het geld zal schenken aan beschermingsprojecten voor bedreigde diersoorten.