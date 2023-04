Duinrell

Duinrell-attractie Waterspin eindelijk weer operationeel na jaar stilstand

Bezoekers van Duinrell kunnen eindelijk weer een ritje maken in de Waterspin. De attractie uit 1996 was een jaar lang buiten gebruik voor een grote onderhoudsbeurt. Omdat het leveren van nieuwe onderdelen op zich liet wachten, duurde het renovatieproject langer dan aanvankelijk de bedoeling was.



Duinrell investeerde in "groot mechanisch onderhoud", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Alle onderdelen zijn gestraald en gespoten door de firma Most Revisie en daarna opnieuw gedecoreerd door Duinrell." De naam van de thrillride staat voortaan onderaan de schommelende bank.

"De Waterspin kan nu weer jaren mee", aldus de voorlichter. "Daar zijn we als Duinrell heel erg trots op." Vorig jaar bleef ook de nabijgelegen frisbee Mad Mill dicht. Die is sinds vorige maand weer open. Beide attracties werden gebouwd door Huss Park Attractions uit Duitsland.