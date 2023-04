Efteling

Efteling verhoogt prijzen van frisdrank en alcohol

De Efteling voert opnieuw een prijsverhoging door in de horeca. Nadat afgelopen zomer al nagenoeg alle eet- en drinkwaren duurder werden, stijgen dit keer de prijzen van flesjes en blikjes drinken. Zo moet voor een regulier flesje cola, sinas of cassis nu 3,70 euro betaald worden in plaats van 3,40 euro.



Lipton Ice Tea is voortaan duurder dan de overige frisdrank: daarvan steeg de prijs van 3,40 euro naar 3,90 euro. Voor water - met of zonder koolzuur - moest eerder deze week nog 3,15 euro afgerekend worden. Dat is nu 3,50 euro. Voor Chocomel en Fristi wordt 3,55 euro gevraagd, voor Appelsientje 3,45 euro. Voorheen was dat 3 euro. Wie kiest voor DubbelFrisss is 3,60 euro kwijt.

Door de prijsverhogingen hanteert de Efteling nu dezelfde frisdranktarieven als het externe restaurant Kashba, dat uitgebaat wordt door horecaformule La Place. Daar waren deze hogere prijzen al langer van kracht. Sommige andere producten zijn bij Kashba nog wel duurder dan bij overige Efteling-locaties. Voorbeelden zijn sauzen, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes en kaasbroodjes.



Hertog Jan

Ook alcoholische versnaperingen stegen in prijs. Flesjes Torres-huiswijn - rood, wit of rosé - kosten nu geen 4,50 euro per stuk meer, maar 5,50 euro. Op het gebied van bier koos de Efteling voor een nieuw merk. Waar eerder blikjes Jupiler (3,15 euro) verkrijgbaar waren, wordt in het vervolg Hertog Jan (3,40 euro) geserveerd.



De tarieven van petflessen en blikjes zijn inclusief 15 eurocent statiegeld, dat bezoekers kunnen terugkrijgen als ze er moeite voor willen doen. Ze kunnen het ook in speciale bakken gooien. Daarmee schenken ze het bedrag aan Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun familie.