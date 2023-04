Walibi Holland

Nu al vandalisme in nieuw familiegebied Walibi Holland

Het nieuwe familiegedeelte in Walibi Holland kampt nu al met vandalisme. Nog geen anderhalve week na de officiële opening van Speed Zone Off Road werd een schunnige tekening gemaakt op één van de decorstukken. Op een enorme bruine letter W bracht iemand een grote penis aan.



Het element vormt de ingang van de wachtrij voor achtbaan Eat My Dust. Walibi kiest er de laatste jaren voor om gebieden te decoreren met graffiti, puin en onzedelijke teksten, maar deze uiting is geen initiatief van het pretpark zelf: hier is een brutale bezoeker aan het werk geweest. Men gaat binnenkort een poging ondernemen om de tekening weg te halen.

Even verderop verscheen een dranghek om een hellingbaan bij fietsmolen Wind Seekers af te sluiten. Daarmee wil men voorkomen dat er op geklommen wordt door kinderen, want daar blijkt het decorobject toch niet zo geschikt voor te zijn.



Onverharde wegen

Speed Zone Off Road draait om onverharde wegen waar geracet wordt met quads. De uitbreiding werd ontworpen door de Leisure Expert Group uit Amsterdam. Naast de achtbaan en de fietsmolen zijn er verschillende speeltoestellen, fonteinen, toiletten en een horecapunt te vinden. Walibi hoopt er een jongere doelgroep mee aan te spreken.