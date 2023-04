Walibi Holland

Blast in Walibi Holland weer operationeel na langdurige storing

Het probleemkindje van Walibi Holland functioneert weer. Na ruim een week gesloten te zijn geweest in verband met een technisch probleem, kunnen bezoekers weer een ritje maken in de top spin Blast. Dat is voor het eerst dit seizoen.



Tijdens de seizoensstart op vrijdag 7 april stond Blast stil. Het pretpark kon toen nog geen openingsdatum noemen. Bij Blast, een schommelende bank die over de kop gaat, zijn technische mankementen al jaren schering en inslag.

Walibi bracht zelf geen informatie naar buiten over de reden van de sluiting. Zaterdag werd de thrillride in themagebied Wilderness opnieuw in gebruik genomen, al ging de attractie 's zondagmiddag weer even dicht in verband met een technische storing.



Walibi Play Land

Het gevaarte is inmiddels in ieder geval goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV. Zenko's Graffiti Shuttle, de draaiende bus in kindergebied Walibi Play Land, blijft voorlopig nog wel gesloten.