Attractiepark Toverland

Video: achter de schermen bij nieuwe Toverland-show Aqua Bellatores

Wat voor techniek gaat er schuil achter Aqua Bellatores, de nieuwe zomershow van Toverland? In een videoreportage op YouTube-kanaal Theme Park Science krijgt presentator Danny van der Weel een blik achter de schermen bij de voorstelling, die eerder deze maand in première ging.



Aqua Bellatores draait om watereffecten: er wordt gebruikgemaakt van fonteinen, watervallen en enorme vloedgolven. Daarvoor is onder het podium een bassin met 80.000 liter water neergezet. Het gaat om een volledig gesloten circuit. Voor het comfort van de acteurs wordt het water gezuiverd en verwarmd.

Allerlei technische elementen zijn verstopt in het decor. De techniek wordt aangestuurd vanaf het balkon boven horecalocatie Mañana. In de video komen onder andere beelden voorbij van de waterbakken. Er wordt gesproken met regisseur Sjoerd Walravens, technicus Thijs Peeters en showmedewerker Stan Claassen.