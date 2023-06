Efteling

Grondige renovatie voor Efteling-toiletten: meerdere toiletgebouwen aangepakt

Niet alleen de attracties en sprookjes van de Efteling krijgen de laatste tijd volop aandacht. De afgelopen maanden zijn meerdere toiletruimtes in het park grondig gerenoveerd. Het gaat vooralsnog om vier plekken: toiletgebouw 't Gemack en de wc's bij Droomvlucht, Fabula en Fata Morgana.

't Gemack ligt tussen restaurant Het Witte Paard en het Volk van Laaf, achter de St. Nicolaasplaets. De toiletten bij Droomvlucht en Fabula bevinden zich bij de uitgangen van de attracties. Bij Fata Morgana kunnen bezoekers toiletteren bij tegenover souvenirwinkel Bazaar, grenzend aan een evenementenzaal.

Het sanitair is vernieuwd én de toiletblokken kregen een nieuwe aanblik. Bij 't Gemack, Fabula en Fata Morgana is gekozen voor een functioneel uiterlijk, met printwerk in de stijl van de locatie. Met die aanpassing hoopt men het schoonmaken te vergemakkelijken. De toiletten bij Droomvlucht zijn wel uitgevoerd met echte tegels en sierlijsten.



Geen plan

Hoewel in korte tijd meerdere toiletruimtes achter elkaar werden aangepakt, is volgens een Efteling-woordvoerder geen sprake van een breder plan. Hij kan dan ook niet zeggen welke wc's nog meer op de nominatielijst staan om vernieuwd te worden, laat staan wanneer dat gaat gebeuren.



Er zijn in ieder geval nog genoeg hopeloos verouderde toiletblokken in de Efteling die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Voorbeelden zijn de wc's in restaurant Kashba, de wc's in Het Witte Paard, de wc's achter viskraam De Meermin en de wc's in het Carrouselpaleis. Binnenkort opent een volledig nieuwe toiletruimte: De Laetste Hoop, als onderdeel van griezelgebied Huyverwoud.