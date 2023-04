Attractiepark Toverland

Nieuwe borden waarschuwen Toverland-bezoekers: laat geen hond achter in de auto

Het is absoluut niet de bedoeling dat bezoekers van Toverland hun hond achterlaten in hun auto op de parkeerplaats. Om dat duidelijk te maken, zijn dit voorjaar op meerdere plekken opvallende nieuwe borden neergezet. Ze vervangen tijdelijke klapborden die tot nu toe gebruikt werden.



Nu staan er permanente borden bij de ingang van het parkeerterrein, de looproute naar de kassa's en het plein bij de toegangscontrole. "Laat uw hond niet achter in de auto", luidt de boodschap. Daaronder staan vertalingen in het Duits en in het Engels. Ook is een groot symbool afgebeeld om de mededeling kracht bij te zetten.

Het kwam de afgelopen jaren nog meermaals voor dat pretparkbezoekers hun hond opsloten in de auto tijdens een dagje uit. Vanwege de snel oplopende temperatuur kan dat fatale gevolgen hebben. Als de politie zo'n situatie aantreft, zal in meeste gevallen het raam worden ingeslagen.



Hulphonden

Toverland beschikt niet over een hondenkennel. Hondenbezitters zullen dus een oppas of een asiel moeten inschakelen als ze hun hond niet alleen thuis willen of kunnen laten. In het attractiepark in Sevenum zijn alleen blindengeleide- en hulphonden toegestaan.