Attractiepark Toverland

Toverland werkt aan nieuw spookhuis met mijnthema

Toverland is van plan om tijdens de Halloween Nights van 2023 een nieuw spookhuis te presenteren. Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een volledig nieuw haunted house. De horrorattractie krijgt een mijnthema, melden verschillende ingewijden aan Looopings.



De afgelopen jaren bestond het halloweenaanbod van Toverland uit de drie spookhuizen Maison de la Magie, Fear the Woods en The Dollhouse en de walkthrough-belevingen The Witches Forest en Trapped. Maison de la Magie, geopend in 2020, was tot op heden het meest uitgebreide haunted house. Het is de bedoeling om voort te borduren op dat kwaliteitsniveau.

Bezoekers zullen een onheilspellende mijn betreden. Daarmee kiest Toverland voor een regionaal thema: in Limburg waren decennialang steenkolenmijnen in bedrijf. Meer details over de verhaallijn en de locatie in het park ontbreken nog. Toverland bevindt zich nog in het ontwerp- en ontwikkelingsproces, vertellen betrokkenen.



Dertien dagen

Een woordvoerster kan het bericht op dit moment niet bevestigen. "We zijn achter de schermen altijd druk bezig met onze toekomstplannen", laat ze weten. "Ons programma voor de Halloween Nights maken we op een later moment bekend." Het populaire evenement vindt dit jaar plaats op dertien dagen tussen zaterdag 7 oktober en zaterdag 4 november.



Toverland zal niet het eerste attractiepark in de Benelux zijn waar bezoekers kunnen griezelen in een angstaanjagende mijn. Walibi Belgium presenteerde in 2016 het spookhuis Mine Blast, met een ondergronds gangenstelsel vol huiveringwekkende mijnwerkers.