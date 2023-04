Attractiepark Toverland

Spuitbeton komt terecht op achtbaan Toverland: attractie urenlang buiten bedrijf

Toverland heeft dit weekend een achtbaan moeten sluiten met een opvallende reden. Tijdens bouwwerkzaamheden in themagebied Avalon kwamen zaterdagochtend spetters spuitbeton terecht op de rail van wing coaster Fenix. Dat tastte de wielen van de achtbaantrein aan, waardoor de attractie noodgedwongen gesloten moest worden.



In de spiraal van Fenix wordt gebouwd aan een nieuwe attractie: de vliegtuigmolen Pixarus. Bouwvakkers zijn bezig om met behulp van spuitbeton decoraties aan te brengen. Zij morsten per ongeluk wat op de baan, met alle gevolgen van dien. "Deze oneffenheden veroorzaakten slijtage aan een wiel van de trein", legt een woordvoerster uit.

"Zodra we deze slijtage constateerden, hebben we het spuitbeton van de baan verwijderd." Fenix kon uren later - rond 16.30 uur - weer heropend worden, hetzij met een andere trein. "Ook hebben we direct verdere afspraken gemaakt met de partij die het spuitbeton verzorgt, om dit in de toekomst te voorkomen."



Opnieuw

Voor het decoratiewerk is de firma Petro Art Production verantwoordelijk. Vandaag was Fenix opnieuw urenlang buiten gebruik, maar die sluiting staat volgens de voorlichtster los van het eerdere spuitbetonvoorval. Inmiddels draait de 40 meter hoge wing coaster weer. Toverland blijft geopend tot 18.00 uur.