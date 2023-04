Attractiepark Toverland

Toverland introduceert dit jaar een eerste wachtrij voor single riders

Toverland gaat voor het eerst werken met een speciale wachtrij voor individuele bezoekers. Bij de 40 meter hoge parachutetoren Dragonwatch, die later dit jaar opengaat, realiseert het Limburgse themapark een aparte single riders-rij. Daarmee worden lege plekken in de gondels opgevuld, zodat men de capaciteit optimaal benut.



Dragonwatch bestaat uit zes gondels met twee rijen van drie zitplaatsen. Per rit is op die manier plek voor 36 mensen. Wanneer gezelschappen van twee personen in de attractie gaan, zou er steeds een plek leeg blijven. Om die reden wordt gebruikgemaakt van drie verschillende wachtrijen.

Bezoekers kunnen kiezen voor de single rider-rij, een rij voor groepen van twee personen en een rij voor gezelschappen van drie mensen of meer. Het is aan medewerkers om steeds de juiste verdeling te maken per rit. Tot nu toe had Toverland geen aparte opties voor single riders. Concurrenten als Walibi Holland en de Efteling werken al langer met zo'n systeem.



Tijd besparen

Een bijkomend voordeel is dat single riders-wachtrijen vaak korter zijn dan de reguliere rij. Wie het niet erg vindt om alleen in een attractie te gaan, kan op die manier tijd besparen. Dragonwatch hoort bij een grote uitbreiding van het bestaande gebied Avalon. Bezoekers kunnen straks vanaf 17 meter hoogte van het uitzicht genieten.