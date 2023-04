Attractiepark Toverland

Toverland overwoog bouw van gigantische zweefmolen en kantelende freefall

Toverland-themagebied Avalon had er heel anders kunnen uitzien dan nu het geval is. Het Limburgse themapark maakte de afgelopen jaren plannen voor verschillende nieuwe attracties die het levenslicht nooit hebben gezien. Dat onthulde hoofdontwerper Peter van Holsteijn afgelopen weekend tijdens een openhartige presentatie voor fans.



Avalon bestaat sinds de opening in 2018 uit wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest. Komende zomer openen vliegtuigmolen Pixarus, parachutetoren Dragonwatch, kindermolen Jumping Juna, rondrit Garden Tour en enkele speelplaatsen. In een eerder stadium was het de bedoeling om heel andere attractietypes toe te voegen aan het middeleeuwse gedeelte.

Voor de spiraal van Fenix, waar inmiddels Pixarus is verrezen, werd gedacht aan de bouw van een starflyer. Dat is een tientallen meters hoge zweefmolen met rondzwierende zitjes, die omhoog en omlaag bewegen. Van Holsteijn maakte verschillende ontwerpen voor de starflyer in Avalon. Ook werden concepten gefotoshopt die lieten zien wat voor uitzicht bezoekers zouden hebben.



Voorkeur

Op de huidige plek van Dragonwatch had ook een familievriendelijke vrijevaltoren kunnen komen, aldus Van Holsteijn. Uiteindelijk ging de voorkeur van de Toverland-directie toch uit naar andere attractiesoorten. Zo ontstonden de definitieve uitbreidingsplannen.



De ontwerper vertelde verder dat voor de eerste fase van Avalon ook al gedacht werd aan het toevoegen van een attractie in de Fenix-spiraal. Dat zou echter geen vliegtuigmolen of zweefmolen worden, maar een bijzondere vrijevaltoren.



Prototype

Toverland dacht in eerste instantie aan het bestellen van een spectaculaire kantelende freefall tower, blijkt uit oude tekeningen. Vermoedelijk zou het gaan om een zogenoemde gyro dynamic tip tower van leverancier Ride Engineers Switzerland. Een prototype, want van dat attractietype is tot op de dag nog geen exemplaar verkocht.



Bovendien zou Fenix destijds geen wing coaster van de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard worden, maar een suspended thrill coaster van de Nederlandse firma Vekoma. Daarbij hangen de karretjes onder de baan in plaats van ernaast. Toen geswitcht werd naar de wing coaster, sneuvelde ook het plan voor de kantelende freefall.