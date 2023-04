Blackpool Pleasure Beach

Bezoekers wandelen tientallen meters naar beneden na stilvallen mega-achtbaan

Eén van de hoogste achtbanen van Europa is afgelopen week stilgevallen in verband met de weersomstandigheden. Een achtbaantrein van The Big One in het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach werd vastgezet op de tientallen meters hoge kettinglift. Dat had volgens het attractiepark te maken met de harde wind.



Voor de passagiers zat er niets anders op dan naar beneden te wandelen, onder begeleiding van het personeel. De omstandigheden waren verre van ideaal. "Het was koud, regenachtig en behoorlijk winderig!", schrijft een ooggetuige op Twitter.

Dergelijke evacuaties komen vaker voor, maar in het geval van The Big One zorgt het wel voor bijzondere beelden. Mede daardoor is de ontruiming, die dinsdagmiddag plaatsvond, nu landelijk nieuws in Groot-Brittannië. Niemand raakte gewond. De attractie uit 1994 bleef de rest van de dag dicht.



Topsnelheid

Volgens Blackpool Pleasure Beach torent de rollercoaster ruim 71 meter boven het park uit. Dat is echter gemeten vanaf zeeniveau. De fabrikant meldt dat de constructie van The Big One 65 meter hoog is. De topsnelheid zou meer dan 136 kilometer per uur bedragen. Afgelopen winter zijn verschillende baandelen vervangen.