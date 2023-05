Phantasialand

Nieuw Suske en Wiske-album draait om Phantasialand-achtbaan F.L.Y.

Het Duitse pretpark Phantasialand speelt een belangrijke rol in een nieuw stripverhaal van Suske en Wiske. In het album De Rookburgh Rookies, dat deze week verscheen, brengen de Vlaamse striphelden een bezoek aan het attractiepark in Brühl. Als onderdeel van een commerciële samenwerking wordt in het verhaal volop reclame gemaakt voor Phantasialand, flying coaster F.L.Y., themahotel Charles Lindbergh en restaurant Uhrwerk.



Lezers ontdekken dat Suske, Wiske en Sidonia door Lambik getrakteerd zijn op een weekendje Phantasialand. Na ritjes in Chiapas en Black Mamba checken de stripfiguren in bij het hotel, dat zich bevindt in themagebied Rookburgh. Dan wordt ook F.L.Y. uitgeprobeerd, maar het ritje in de spectaculaire achtbaan loopt niet zoals gepland.

Suske, Wiske en Lambik komen terecht in het verleden, waar de stad Rookburgh bestuurd wordt door de gemene vrouwelijke robot An Traciet. Ze is ook de eigenares van de grote stoomcentrale die alle energie in de stad levert. De centrale wordt gevoed met vervuilende kool uit de mijnen diep onder Rookburgh.







Milieuverontreiniging

Enkele stadskinderen komen in opstand tegen de schurk. Zij vormen samen de bende Rookburgh Rookies. Samen met hen lukt het Suske en Wiske om Rookburgh te redden van de ondergang. Het verhaal stipt thema's als milieuverontreiniging en slavernij aan. Peter van Gucht schreef het scenario, de tekeningen zijn van de hand van Luc Morjaeu.



"Wij zijn ongelooflijk trots dat wij als Phantasialand nu deel mogen uitmaken van dit geweldige Belgische cultureel erfgoed", laat het park weten. "De stripserie Suske en Wiske heeft in het 78-jarige bestaan, met 368 edities, een echte cultstatus verworven in Vlaanderen en Nederland." Andere Europese parken die al eerder een rol speelden in de stripreeks zijn de Efteling, Zoo Antwerpen, Safaripark Beekse Bergen, Bellewaerde Park, Plopsa Coo, Boudewijn Seapark en Tivoli Gardens.



Speciale editie

De Rookburgh Rookies is voor 7,99 euro verkrijgbaar bij boekhandels en via webwinkels. In de Phantaslaiand-winkel Haus der 6 Drachen wordt een speciale Phantasialand-editie verkocht, met een aangepaste cover. Het 48 pagina's tellende album is alleen in het Nederlands uitgebracht: er bestaat geen Duitse vertaling. Al sinds begin februari worden fragmenten van de strip gepubliceerd in De Telegraaf.