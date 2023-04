Disneyland Paris

Disneyland Paris schrapt feestavonden rond Halloween en nieuwjaar

Disneyland Paris organiseert dit jaar geen aparte avondevenementen rond Halloween en nieuwjaar. Tot nu toe vonden in het Disneyland Park eind oktober en op 31 december steeds losstaande feestavonden plaats: de Disney Halloween Parties en Disney New Year's Eve Party. Er moesten speciale tickets voor gekocht worden.



Van die traditie stapt het Disney-resort dit jaar af. Beide evenementen gaan in 2023 niet door. Er zal nu sprake zijn van "een verbeterde gastervaring, inclusief ruimere openingstijden en speciale belevingen, in plaats van op zichzelf staande events met losse kaartjes".

Dat heeft Disneyland Paris vandaag bekendgemaakt. Wie een reguliere parkreservering weet te bemachtigen voor dinsdag 31 oktober of zondag 31 december, krijgt een feestelijk programma met extra entertainment voorgeschoteld. Bezoekers mogen dan de hele dag blijven. In 2022 was er ook een halloweenfeest op 29 oktober. Dit jaar wordt dus gefocust op de 31e.



Christmas

De gebruikelijke halloweenactiviteiten tijdens Disney's Halloween Festival zijn in 2023 te beleven van zondag 1 oktober tot en met zondag 5 november. Disney's Enchanted Christmas loopt van zaterdag 11 november tot en met zondag 7 januari.