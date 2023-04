Disneyland Paris

Video: droneshow Disney D-Light in Disneyland Paris vernieuwd

Disneyland Paris heeft de dronevoorstelling Disney D-Light vernieuwd. Vanaf deze week wordt gebruikgemaakt van een nieuwe choreografie. Zo verschijnt het silhouet van het volledige hoofd van Mickey Mouse nu achter het kasteel van Doornroosje. Ook vormen de lichtgevende drones draaiende sterren in de lucht.



Disney D-Light wordt sinds maart 2022 in principe dagelijks vertoond voor aanvang van het grote avondspektakel met vuurwerk. In de loop der maanden blijkt er steeds meer mogelijk te zijn met de dronetechniek. Disney heeft al meermaals nieuwe effecten geïntroduceerd. Verder bestaat de show uit videoprojecties, muziek en fonteinen.

De productie blijft te zien tot eind september. Voor de drones is het Franse bedrijf Dronisos verantwoordelijk. Dezelfde firma werd ingeschakeld voor de Marvel-voorstelling Avengers: Power the Night in het naastgelegen Walt Disney Studios Park, die eveneens draait om drones met lampjes. Bij slecht weer kunnen de onbemande vliegtuigjes niet de lucht in.