Kermis

Twee kinderen naar het ziekenhuis na val uit kermisattractie in Engeland

Twee kinderen zijn gewond geraakt na een val uit een kermisattractie in Engeland. Dat gebeurde eerder deze maand bij een molen met de naam Crazy Frog in de plaats Epsom. Een 7-jarige jongen en een 16-jarig meisje vlogen uit één van de op en neer stuiterende gondels.



Ze moesten worden afgevoerd naar twee verschillende ziekenhuizen. Het ongeluk vond vorige week maandag plaats, rond 19.15 uur. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Britse media melden dat de slachtoffers inmiddels weer thuis zijn.

De attractie in kwestie werd gefabriceerd door het Spaanse bedrijf Safeco. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het voorval. Autoriteiten vragen ooggetuigen om zich te melden. Voorlopig blijft de carrousel buiten gebruik.



Funpark

De rest van de kermis in de zogeheten Hook Road Arena kon wel doorgaan. Het evenement, dat Funpark wordt genoemd, duurt van vrijdag 31 maart tot en met zondag 16 april. Bezoekers betalen één entreeprijs voor alle attracties.