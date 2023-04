Diergaarde Blijdorp

Gier ontsnapt uit Diergaarde Blijdorp: roofvogel is spoorloos

Diergaarde Blijdorp is op zoek naar een ontsnapte roofvogel. Een gier uit de Rotterdamse dierentuin ging er donderdagmiddag plotseling vandoor. Het dier vloog naar de woonwijk Overschie. Medewerkers van Blijdorp reden vervolgens achter de vogel aan.



Na een tijdje op het dak van een woning gezeten te hebben, vloog de aaseter verder in de richting van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Daarna is het dier niet meer gezien. Een woordvoerster van Blijdorp verwacht dat de vogel uiteindelijk uit zichzelf terugkeert naar het park.

Ze benadrukt dat het verstandig is om afstand te bewaren, omdat de gier rust nodig heeft. Hulpdiensten zijn nog niet in actie gekomen.



Treinverkeer

Het gebeurt vaker dat roofvogels ontsnappen uit Blijdorp. In 2020 maakte een gier ook al eens een uitstapje. Een jaar eerder werd het treinverkeer ontregeld door een gier. En in 2018 trof iemand een woestijnbuizerd uit de dierentuin aan in Zoetermeer.