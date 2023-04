Duinrell

Duinrell verhoogt de prijzen: 37,50 euro voor een dagje uit, 15 euro voor parkeren

De prijzen van Duinrell zijn verhoogd. Met name de verhoging van het parkeertarief is opvallend. In 2021 kostte een parkeerplek nog 10 euro per dag. Vorig jaar werd de prijs van een parkeerticket al verhoogd naar 12 euro. Vanaf dit seizoen zijn bezoekers van het Wassenaarse attractiepark 15 euro kwijt als ze hun wagen op de parkeerplaats zetten.



Daarmee is parkeren bij Duinrell een stuk duurder dan de concurrentie. De Efteling vraagt momenteel bijvoorbeeld 12,50 euro per dag. Walibi Holland rekent 11 euro. Bij Slagharen en Toverland kost een parkeerkaartje 10 euro. Drievliet neemt genoegen met 9 euro.

Ook de toegangsprijzen van Duinrell zijn gestegen. Het park werkt met variabele tarieven. Vorig jaar schommelde de reguliere entreeprijs van 29,50 euro tot 32,50 euro inclusief twee uur Tikibad of van 19,95 euro tot 24,95 euro exclusief Tikibad. In 2023 zijn bezoekers maximaal 37,50 euro kwijt voor een dagje uit inclusief twee uur zwemmen.



Kinderen

Losse kaartjes voor het pretpark kosten nu tussen de 22,50 en 27,50 euro. Verder zijn er aparte tickets voor vier uur in het Tikibad, geldig vanaf 16.00 uur. Daarvan wisselt de prijs tussen 22,50 en 26,50 euro. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis naar binnen, op vertoon van een legitimatiebewijs.



Tot slot werden jaarkaarten duurder. Een abonnement voor alleen het attractiepark, geldig van april tot en met oktober 2023, kost nu 85 euro in plaats van 75 euro. Wie een jaar lang toegang wil tot het attractiepark en het Tikibad - met maximaal twee uur zwemmen per bezoekdag in het zomerseizoen - is 140 euro kwijt. Dat was vorig jaar nog 125 euro.