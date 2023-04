Attractiepark Toverland

Toverland lanceert ToverTaxi: haal- en brengservice voor horecapersoneel

Toverland doet er alles aan om dit jaar voldoende horecapersoneel aan het werk te kunnen zetten. Sinds deze maand is de zogenoemde ToverTaxi actief: een haal- en brengservice voor horecamedewerkers die woonachtig zijn in de omgeving. Voor 3,50 euro per dag worden ze 's ochtends thuis opgehaald en 's avonds weer afgezet.



"De service is beschikbaar voor alle nieuwe én bestaande horecamedewerkers", vertelt een voorlichtster. Ze kunnen er gebruik van maken als ze wonen in of rond Venray, Deurne en Venlo. De taxi zal naar verwachting actief zijn tot en met 16 januari 2024, op alle weekenddagen en in schoolvakanties van Zuid-Nederland.

Er wordt gereden met twee auto's, bemand door Toverland-collega's. "De ToverTaxi is met name bedoeld voor jongere medewerkers zonder eigen vervoer, die wél graag bij Toverland willen werken, maar waarvoor Toverland anders onvoldoende bereikbaar zou zijn", vult de woordvoerster aan.



Interesse

Zo'n tien personeelsleden hebben al interesse getoond in het initiatief. "We vinden het super om dit voor onze horecamedewerkers aan te bieden", reageert horecasupervisor en visiemanager Tim van den Beuken. Op werkenbijtoverland.com zijn de actuele vacatures zichtbaar.