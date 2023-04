Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar ontwikkelt masterplan: afscheid van meerdere attracties

De nieuwe eigenaar van het Duitse pretpark Wunderland Kalkar neemt het attractieaanbod de komende jaren kritisch onder de loep. Als onderdeel van een nieuw masterplan wordt bekeken welke attracties blijven staan en van welke verouderde exemplaren afscheid wordt genomen. Het is de bedoeling om meer te focussen op thema.



Op dit moment telt Wunderland 29 rides. Over enkele jaren moeten dat er ongeveer twintig zijn, vertelde directeur Marten Foppen van het Nederlandse moederbedrijf DeFabrique Holding onlangs tijdens een perspresentatie. "We willen focussen op het verbeteren van de beleving, met meer kwaliteit dan kwantiteit", aldus Foppen.

De wens om van Wunderland een themapark te maken, kwam vorige maand al naar buiten. Ook werd duidelijk dat de entreeprijs wordt verlaagd. Nu is bekend dat in 2024 een eerste themagebied opent, vlakbij de ingang. "We willen dat een tijdelijke uitstraling plaatsmaakt voor een tijdloos verhaal, waarbij voor elke doelgroep iets te beleven valt", zegt de directeur.



Speeltoestellen

Attracties zullen niet lukraak verwijderd worden. "Sommige attracties zijn bijna afgeschreven. We moeten goed kijken wat er gebeurt als we die weghalen en welke attracties bij onze nieuwe themazones passen." Tegelijkertijd wordt gedacht aan de toevoeging van nieuwe attracties en speeltoestellen "die zorgen voor uren vermaak". "Om het totale aanbod te verbeteren, zodat er voor alle doelgroepen genoeg te doen is."



In september moet het volledige masterplan af zijn. Voor het ontwikkelen van de thema's wordt samengewerkt met de firma Jora Vision uit Zuid-Holland. Er is ook veel aandacht voor de infrastructuur. Nu kent Wunderland Kalkar veel doodlopende paden. "Ons doel is dat je oneindig kunt doorlopen. Daarvoor worden de looproutes nu geanalyseerd."