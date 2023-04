Leveranciers

Video: attractiebouwer Vekoma test nieuwe tilt coaster met trein én passagiers

De Nederlandse attractiebouwer Vekoma Rides werkt aan een bijzonder achtbaantype. Bij de Vekoma-fabriek in het Limburgse dorpje Vlodrop staat sinds vorig jaar een tientallen meters hoge proefopstelling van een tilt coaster. Daarbij wordt een trein vastgezet op een stuk rail dat 90 graden kantelt. Als de trein wordt losgelaten, volgt een vrije val.



In juli 2022 kwamen al beelden naar buiten van het testen van het gevaarte. Inmiddels is men aanbeland bij de volgende fase van het proces: de opstelling wordt nu getest inclusief een volledige trein. Daar kunnen ook al mensen in plaatsnemen, blijkt uit beelden van achtbaanspotter Sjaak van Horne.

Hij filmde de tilt coaster vanaf de openbare weg. Op het terrein van Vekoma staat alleen de toren met het kantelende baandeel. In de uiteindelijke versie volgt daarna nog een achtbaanrit op hoge snelheid. De Limburgse leverancier heeft al meerdere tilt coasters verkocht. Eén van de exemplaren moet komen te staan in het Poolse pretpark Energylandia.