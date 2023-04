Wunderland Kalkar

Duits pretpark Wunderland Kalkar pakt uit met Halloween: Horror Nights Kalkar

Het Duitse attractiepark Wunderland Kalkar gaat komend najaar de concurrentie aan met Walibi Holland, Movie Park Germany en Toverland. Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalig halloween-evenement, bedoeld voor jongeren en volwassenen. Vandaag vond de perspresentatie van Horror Nights Kalkar plaats.



De eerste editie van het halloweenfestival loopt van vrijdag 6 oktober tot en met zondag 5 november 2023. Waaghalzen kunnen zich verheugen op drie spookhuizen en twee scare zones. Er is een achtergrondverhaal ontwikkeld over een doorgedraaide wetenschapper: Ferdinand Pluton. Daarvoor wordt teruggegrepen op de geschiedenis van Wunderland.

Het pretparkresort is in de jaren negentig gebouwd op de plek van een oude kerncentrale, waarvan de resten nog duidelijk zichtbaar zijn. Pluton heeft jarenlang onderzoek gedaan naar kernenergie in Kalkar. Hij zou verongelukt zijn in de centrale nadat zijn onderzoek werd stopgezet, maar nu is hij plotseling terug. De wetenschapper zint op wraak.



Arbeitsraum

Eén van de drie haunted houses gaat Arbeitsraum heten. Daarin ervaren bezoekers hoe het is om in de schoenen te staan van de wetenschapper. "Verander in een vreselijk monster in deze paranormale horrorkamer en leer als Herr Pluton zelf hoe het allemaal begon", luidt de beschrijving.



De andere twee spookhuizen onthult men op een later moment. Verder wordt nagedacht over het opzetten van een horrorhotel, voor overnachtingen in stijl. Tickets worden momenteel verkocht voor 25 euro, een tijdelijk voorverkooptarief. Een reguliere dagkaart kost 29,50 euro. Entreebewijzen, inclusief toegang tot de horrorbelevingen, zijn alleen online verkrijgbaar.



Nederlands bedrijf

Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Wunderland Kalkar is sinds vorig jaar eigendom van het Nederlandse bedrijf DeFabrique Holding. Het park staat bekend om een all-inclusive-formule, maar tijdens de Horror Nights moet voor eten en drinken wel apart betaald worden.