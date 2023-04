Attractiepark Toverland

Video: hoogste punt van parachutetoren Toverland bereikt

Het hoogste punt van één van de nieuwe attracties in Toverland is bereikt. Vorige maand verscheen in themagebied Avalon al een 22 meter hoge pilaar: de basis van de parachutetoren Dragonwatch. Later zijn ook de zes platforms geïnstalleerd waar de gondels aan komen te hangen. Daarboven ontbrak tot nu toe nog een groot decorstuk.



Het gaat om een 13 meter hoge toren met een 5,5 meter hoge torenkamer. Nu die op de constructie is geplaatst, is de maximale hoogte van Dragonwatch bereikt. De top wordt gevormd door een ruim 6 meter hoge torenspits met een vijandig ogende draak. In totaal is de attractie zo'n 40 meter hoog.

Het Limburgse attractiepark spreekt over "een bijzonder feestelijk moment op de bouwplaats". "Dit is ook het hoogste punt van alle uitbreidingen in Avalon." De verschillende decorelementen op de toren zijn vervaardigd in het atelier van Themics Philippines op de Filipijnen.



Disneyland Paris

Toverland omschrijft Dragonwatch als een "familievriendelijke valtoren". Bezoekers kunnen straks vanaf 17 meter hoogte uitkijken over het themadeel en de omgeving. De attractie komt uit de fabriek van de gerenommeerde firma Intamin uit Liechtenstein. In Disneyland Paris staat een vergelijkbare toren met de naam Toy Soldiers Parachute Drop.