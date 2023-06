Efteling

Foto's: Efteling werkt exterieur van vernieuwd restaurant Kashba af

De Efteling opende ruim twee maanden geleden het vernieuwde restaurant Kashba, maar het exterieur was toen nog niet gereed. De afgelopen weken is de buitenzijde van het gebouw verder afgewerkt, om beter bij de stijl van het oosterse themagebied Wereld van Sindbad te passen. Zo kwamen er nieuwe ornamenten.

Ook is de witte serre van het horecapunt voorzien van bruine folie, zodat de uitbouw minder uit de toon valt. Eerder werd al een grote rode nomadentent toegevoegd aan het buitenterras. Het binnengedeelte van het restaurant is bereikbaar via twee houten poorten met oosters aandoende vormen. Op de buitengevels bracht men verschillende bruintinten aan.

Kashba wordt gerund door de externe horecagroep Vermaat, onder de vlag van La Place. Voor het interieur schakelde Vermaat het Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision in. De Efteling was zelf verantwoordelijk voor de buitenkant. Op 1 april vond de publieksopening plaats, gevolgd door een officiële openingsceremonie op 13 april.



Uitgebreid

De Wereld van Sindbad bestaat verder uit achtbaan Vogel Rok, waterspeelplaats Archipel en bootjesmolen Sirocco. Laatstgenoemde attractie is de vervanger van Monsieur Cannibale. De Efteling heeft aangekondigd dat Archipel later nog uitgebreid wordt. Daar is echter nog geen termijn voor bekend.