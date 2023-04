Efteling

Efteling: La Place-restaurant Kashba nu officieel geopend

Het vernieuwde Efteling-restaurant Kashba, onderdeel van de Wereld van Sindbad, is nu officieel open. Sinds zaterdag 1 april kunnen bezoekers van het attractiepark al terecht in de oosterse eetgelegenheid. De officiële openingsceremonie liet nog even op zich wachten. Die vond vandaag plaats.



Twee horecamanagers van La Place knipten samen een lint door met een gigantische gouden schaar, in het bijzijn van de Fakir, Efteling-directeur Fons Jurgens en Rob Peters, de algemeen directeur van horecagroep Vermaat. Kashba wordt volledig geëxploiteerd door het externe bedrijf, onder de vlag van La Place.

Vermaat financierde het nieuwe interieur. Daarvoor zocht men de samenwerking op met het Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision. De Efteling hield zich bezig met het exterieur en noodzakelijk technisch onderhoud aan het zeventig jaar oude gebouw, dat eerder de naam Panorama droeg.



Kunstplanten

Na de proefopening op 1 april zijn nog enkele puntjes op de i gezet. Zo werden de afgelopen dagen veel kunstplanten aangebracht in de serre bij het zelfbedieningsgedeelte van het restaurant. Kashba heeft ook een ruimte met bediening aan tafel: Nomade. Verder kwam een er aan de buitenzijde een nieuwe kiosk onder dezelfde naam. Bezoekers kunnen daar hapjes en drankjes afhalen.