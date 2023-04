Bobbejaanland

Nieuwe blikvanger in Bobbejaanland: metershoge vuurtoren

Eén van de belangrijkste blikvangers van de Bobbejaanland-attractie Terra Magma is geïnstalleerd. De nieuwe versie van de overdekte waterbaan Indiana River gaat in mei 2023 open. Het exterieur begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Vanochtend rond 06.00 uur arriveerde een metershoge vuurtoren op het bouwterrein.



In Terra Magma maken bezoekers een vaartocht naar een mysterieuze vulkaan. De originele baan van voorganger Indiana River blijft behouden, maar het thema wordt volledig vernieuwd. Daarbij hoort ook de verweerde vuurtoren, gefabriceerd door de firma Kabuki Brandmakers.

De afgelopen weken werden tegen de loods van de attractie al verschillende exotisch ogende façades geplaatst. Voor het ontwerp is KCC Entertainment Design verantwoordelijk. De transformatie kost zo'n 3 miljoen euro. Met de komst van Terra Magma wordt gestalte gegeven aan een nieuw themagebied, dat de naam Mystery Bay draagt.