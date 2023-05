Smakenrad

Smakenrad weer opgebouwd in Den Bosch na incident in Enschede

Het Smakenrad is terug van weggeweest na een opvallend incident. In Enschede kwam het 70 meter hoge culinaire reuzenrad eind december stil te staan door een mankement. Een gondel botste tegen de pilaren aan, waarna het raam knapte en het bakje scheef kwam te hangen. Een ooggetuige beschreef destijds hoe er paniek uitbrak en de gondel in kwestie in elkaar werd gedrukt.



Het duurde zo'n twee uur voordat alle inzittenden bevrijd waren. Eigenlijk zou het Smakenrad de hele kerstvakantie blijven staan, maar na afloop van het voorval werd het gevaarte afgebroken voor onderzoek en reparaties door fabrikant KMG Rides. Het rad is splinternieuw: de attractie was in Enschede voor het eerst operationeel met publiek. KMG leverde nog nooit eerder een reuzenrad af.

Een woordvoerster van KMG bevestigt tegenover Looopings dat het probleem inmiddels verholpen is. Vanaf vandaag draait het Smakenrad weer. Geïnteresseerden kunnen tot en met zondag 11 juni terecht bij sportcentrum Sportiom in Den Bosch. Het concept bleef onveranderd: bezoekers krijgen tijdens een ritje hapjes en drankjes voorgeschoteld.



Prijs

De prijs van een tweegangendiner van ongeveer twee uur steeg naar 42,50 euro per persoon. Voor een ontbijtje moet in Den Bosch 26,50 euro afgerekend worden, een lunch kost 27,75 euro. Men vraagt 34,75 euro voor de high tea en 14,75 euro voor de borrel. Reserveren kan online.



De initiatiefnemers noemen het Smakenrad het hoogste transportabele reuzenrad ter wereld. Er bestaat wel een mobiel rad dat nog hoger is: Umadum - Das Münchner Riesenrad in Duitsland is 78 meter hoog.



Negen trailers

Dat rad blijft echter meerdere jaren op dezelfde locatie staan. "Terwijl onze attractie voor een kortere periode kan worden ingezet", legt de KMG-voorlichtster uit. "Onze attracties zijn gemaakt om ze zo makkelijk mogelijk te verplaatsen. Het Smakenrad wordt vervoerd met negen trailers en er is geen kraan nodig voor de op- en afbouw."