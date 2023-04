Disneyland Paris

Video: dit is de opgefriste versie van avondspektakel Disney Dreams in Disneyland Paris

Disney Dreams is terug van weggeweest. Disneyland Paris presenteerde deze week een nieuwe versie van de avondvoorstelling uit 2012. Na meer dan zes jaar kunnen bezoekers weer elke avond kijken naar de spektakelshow bij het kasteel van Doornroosje in het Disneyland Park. De productie vervangt Disney Illuminations.



Waar Disney Illuminations een kopie was van een show uit Shanghai Disneyland, werd Disney Dreams speciaal voor Parijs gemaakt. De scènes zijn gebaseerd op Peter Pan, Beauty and the Beast, Ratatouille, Aladdin, The Hunchback of Notre Dame, The Lion King, Brave, Tangled en The Princess and the Frog.

Peter Pan speelt de hoofdrol. In tegenstelling tot voorheen verschijnt hij niet op waterschermen, maar op het kasteel zelf. Het lichtplan en de vuurwerksequenties zijn opnieuw ontworpen ten opzichte van de originele versie. Verder wordt af en toe gebruikgemaakt van nieuwe led-lampjes op de daken van het kasteel, geïntroduceerd in november 2022.