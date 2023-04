Disneyland Paris

Disneyland Paris vernieuwt meet-and-greet-locatie met Pixar-figuren

Disneyland Paris vernieuwt een meet-and-greet-plek in het Walt Disney Studios Park. Een bestaande fotolocatie in parkdeel Worlds of Pixar was tot nu toe vormgegeven als Toon Studio: een filmstudio in cartoonstijl. Binnenkort wordt een nieuw thema geïntroduceerd. De werkzaamheden zijn al in volle gang.



Toon Studio maakt plaats voor een nieuwe achtergrond met Pixar-figuren. Het bekende huis van Carl Fredricksen uit de animatiefilm Up staat centraal. Aan de weerszijden zijn twee gebouwen zichtbaar waar Pixar-personages uit de ramen hangen.

Een ontwerp toont karakters uit Brave, Inside Out, Coco, Turning Red, The Incredibles, Toy Story, Luca, Monsters, Inc., Cars, Wall-E en Finding Nemo. Ook twee personages uit de nieuwe Pixar-productie Elemental, die in juni in première gaat, krijgen alvast een plekje: Ember en Wade.



Luxo Jr.

"We hebben samengewerkt met Pixar-artiesten om Toon Plaza te voorzien van een nieuw decor dat een eerbetoon brengt aan Pixar-films, om de onderdompeling te versterken", laat Disney weten. De lampen in het gebied worden vormgegeven als Luxo Jr., de mascotte van Pixar Animation Studios.



Bezoekers kunnen er straks wederom poseren met Pixar-figuren. Verderop in het Walt Disney Studios Park worden voorbereidingen getroffen voor een andere Pixar-beleving: een nieuwe show in het Studio Theater.



Podium

De productie zou Pixar: We Belong Together gaan heten, maar in de tussentijd is de naam veranderd naar Together: A Pixar Musical Adventure. In ongeveer dertig minuten tijd komen de werelden van bijvoorbeeld Toy Story en Monsters, Inc. tot leven op het podium. Er wordt gebruikgemaakt van een achtkoppige liveband. De voorstelling is vanaf komende zomer te zien.