Disneyland Paris

Disneyland Paris werkt aan Coco-restaurant

Disneyland Paris krijgt een restaurant speciaal voor fans van de Pixar-film Coco. De bestaande eetgelegenheid Fuente del Oro Restaurante wordt momenteel getransformeerd tot Casa de Coco - Restaurante de Familia. Het Mexicaanse horecapunt komt in het teken te staan van de animatiefilm uit 2017.



Fuente del Oro ligt in parkdeel Frontierland, tegenover mijntrein Big Thunder Mountain. "Meer dan ooit maakt Disneyland Paris gebruik van de kracht en populariteit van Pixar Animation Studios om gasten een verrassende nieuwe beleving te kunnen bieden", laat Disney weten.

Het restaurant wordt "volledig vernieuwd en opnieuw gedecoreerd". Bezoekers komen er straks hoofdpersoon Miguel tegen. Zijn passie voor muziek en zijn liefde voor zijn familie staan centraal. Een ontwerp verraadt dat het terras voorzien wordt van een overkapping. Casa de Coco moet komende zomer opengaan. Een datum is nog niet bekend.



Dia de los Muertos

De film Coco draait om een jongen die ervan droomt een groot muzikant te worden. Hij gaat op reis om de geheimen van zijn voorouders te ontdekken. Het verhaal speelt zich af rond de Mexicaanse feestdag Dia de los Muertos. In Disneyland Paris speelt Miguel nu al een rol in de 4D-film Mickey's PhilharMagic en de dansshow Dream and Shine Brighter.