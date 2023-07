Disneyland Paris

Disneyland Paris heropent walkthrough-beleving Nautilus na bijna twee jaar: nieuwe verhaallijn

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen na maanden weer een kijkje nemen in de onderzeeër van kapitein Nemo. De walkthrough-beleving Les Mystères du Nautilus, gelegen in parkdeel Discoveryland, was bijna twee jaar gesloten voor publiek. Sinds afgelopen weekend is de attractie opnieuw toegankelijk.

In de tussentijd heeft Disney wel een aantal zaken aangepast. Naast het vernieuwen van de decors, verlichting en soundtrack werd een belangrijke scène rigoureus gewijzigd. Voorheen vormde de aanval van een enorme inktvis de climax van een bezoek aan de Nautilus. De inktvisanimatronic heeft tijdens de opknapbeurt het veld moeten ruimen.

Les Mystères du Nautilus werd gebaseerd op de sciencefictionroman Twintigduizend Mijlen Onder Zee (1870) van de Franse schrijver Jules Verne. Veel verwijzingen naar Verne zijn echter verwijderd uit de attractie. Er is een nieuw verhaal ontwikkeld. "We tonen nu de wonderen van het zeeleven in onze oceanen", zegt showproducent Louise Doré.



Diepte simuleren

Op de plek van de inktvis - de zogeheten Grand Salon-scène - zijn voortaan vredige onderwaterbeelden met dieren te zien. Zo verschijnen er geanimeerde haaien, dolfijnen, schildpadden en walvissen. Een speciale techniek moet diepte simuleren. "Zo wekken we de illusie van een mysterieus en ver onderwaterzicht", vertelt Daniel Joseph, specialist op het gebied van digitale illusies.



Het doel was om de attractie een "gevoel van realisme" te geven. "We wilden de beleving relevanter maken door te vertellen over natuurbehoud", legt Joseph uit. Daarvoor werd onder andere samengewerkt met dierverzorgers uit het Amerikaanse Disney-park Epcot. "Onze bezoekers ervaren de wonderen van de oceanen, terwijl ze enkele vermakelijke weetjes over de zeewereld leren", aldus Doré.



Disney-figuren

Les Mystères du Nautilus, geopend in 1994, ligt tussen Hyperspace Mountain en Autopia. In het zomerseizoen van 2021, tijdens de coronacrisis, werd de locatie tijdelijk gebruikt als meet-and-greet-plek met Disney-figuren. Nadat de personages in september 2021 verdwenen, bleef de attractie gesloten.