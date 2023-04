Disneyland Paris

Disneyland Paris: eetzaal rond Pixar-film Luca is af

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen binnenkort een hapje eten in stijl van de Pixar-film Luca. Een uitbreiding van het Italiaanse restaurant Pizzeria Bella Notte is af. Op de oude plek van een ijssalon werd een nieuw eetzaal gerealiseerd, die in het teken staat van de animatiefilm uit 2021.



Luca gaat over de jongen Luca Paguro. Hij beleeft een onvergetelijke zomer aan de Italiaanse Rivièra. De knul draagt wel een geheim met zich mee: zodra hij nat wordt, verandert hij in een zeemonster. Om die reden is de zaal aangekleed in nautische sferen.

Hoewel de werkzaamheden zijn afgerond, is de ruimte nog niet opengesteld voor publiek. Dat laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Voorbijgangers kunnen via de ramen al wel naar binnen turen om het eindresultaat te zien.



Lady and the Tramp

Pizzeria Bella Notte bevindt zich in themadeel Fantasyland. Het menu bestaat uit onder andere pizza, pasta, lasagne en spaghetti. De eetgelegenheid bevatte al verwijzingen naar de oude Disney-films Fantasia (1940) en Lady and the Tramp (1955).