Floriade Expo

Nooit meer een Floriade: tuinbouwtentoonstelling houdt op te bestaan

Er komt geen nieuwe Floriade meer. De afgelopen decennia werd de wereldtuinbouwtentoonstelling één keer in de tien jaar ergens in Nederland gehouden. Na zeven edities heeft de initiatiefnemer, de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), besloten om de stekker uit het concept te trekken. Daarmee was de Floriade Expo 2022 in Almere de allerlaatste editie van de Floriade ooit.



De afgelopen maanden heeft de NTR geen enkele aanmelding ontvangen van een gemeente die de Floriade van 2032 zou willen organiseren. Dat is niet gek: de Floriade van 2022 was in elk opzicht een drama, met als absolute dieptepunt een verlies van vele tientallen miljoen euro's. Dat bedrag moet worden opgehoest door de belastingbetaler.

Er kwamen veel minder mensen dan begroot: 685.000 in plaats van ruim twee miljoen. Bovendien was het terrein bij de officiële opening nog niet af en reageerden veel bezoekers teleurgesteld op het aanbod. Het gevolg: geen enkele gemeente durft het nog aan om zelf de Floriade in huis te halen. De NTR concludeert dan ook dat het concept "niet meer past in deze tijd".



Communicatiemethoden

"Hoewel het concept zich sterk aangepast heeft van productpresentaties naar duurzaamheid, gezondheid en de groene stad, heeft de laatste Floriade in Almere aangetoond dat de communicatiemethoden zodanig veranderd zijn dat een groot evenement als de Floriade niet meer de grote bezoekersaantallen trekt en financieel haalbaar is", luidt de conclusie.



De Floriade werd achtereenvolgens gehouden in Rotterdam (1960), Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002), Venlo (2012) en Almere (2022). De laatste edities zorgden allemaal voor verlies. In dat opzicht heeft het nog lang geduurd voordat de Floriade definitief is stopgezet. De NTR denkt nog wel na over een alternatief, kleinschaliger evenement.



Rechtszaak

Op de plek van de Floriade in Almere zou na het evenement begonnen worden met de bouw van een woonwijk. Een half jaar later is er nog niks gebeurd. Ook dat project heeft vertraging opgelopen. De gemeente ligt in de clinch met de projectontwikkelaar. Die ruzie draait nu uit op een rechtszaak.