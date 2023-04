Efteling

Efteling treft voorbereidingen voor enorme onderhoudsbeurt Fata Morgana: 'Dat is een hele zware'

De beroemde Efteling-attractie Fata Morgana gaat binnen afzienbare tijd maandenlang dicht voor zeer ingrijpende onderhoudsbeurt. Dat heeft Efteling-directeur Fons Jurgens vanmiddag bekendgemaakt in een interview op BNR Nieuwsradio. Er zal met name aandacht zijn voor de bijna 140 bewegende figuren in de darkride, de zogeheten animatronics.



Fata Morgana opende in 1986, nu 37 jaar geleden. Er wordt miljoenen euro's geïnvesteerd in het vernieuwen van de techniek en de decors. De aanstaande renovatie is vergelijkbaar met de recente make-over van publiekslieveling Droomvlucht. Die darkride was onlangs meer dan vier maanden dicht voor werkzaamheden.

Directeur Jurgens werd naar aanleiding van de Droomvlucht-klus gevraagd wat voor onderhoudsprojecten er nog aankomen. "We zijn heel druk bezig met de Fata Morgana", luidde zijn antwoord. "En dat is een hele zware omdat daar heel veel figuren, personages in zitten, waar wij naar moeten kijken. Dus wij zijn dat aan het doen."



Eens per zes jaar

De sluitingsdatum is nog niet bekend. Jurgens benadrukt dat alle grote attracties ongeveer eens per zes jaar aan de beurt komen. "Op dat moment gaan wij nadenken: is die attractie voor de komende zes jaar nog up-to-date? Is het nog hetgeen wat wij willen? En op dat moment passen wij 'm aan of passen we 'm niet aan."



De directeur snapt dat mensen zullen balen als bepaalde attracties gesloten zijn tijdens hun bezoek. Dat is echter niet te voorkomen, omdat de Efteling nu eenmaal 365 dagen per jaar open is. "Samen met onze technische dienst houden wij in de gaten welke attracties en wat voor soort attracties in onderhoud zijn. Dat mogen er nooit te veel zijn. Daar ontkom je nooit aan, want we zijn soms ook gedurende de dag kort in storing. Maar wij houden dat scherp in de gaten."



2018

De laatste grote onderhoudsbeurt bij Fata Morgana vond plaats in het najaar van 2018. "Het is de bedoeling dat er de komende zes jaar geen groot onderhoud meer nodig is", vertelde een werktuigbouwkundig ingenieur destijds.