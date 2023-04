Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris verwelkomt levensgrote Marvel-superheld Hulk

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen de komende weken niemand minder dan de Hulk ontmoeten. De gigantische superheld laat zich tijdelijk zien in Avengers Campus, het Marvel-gebied in het Walt Disney Studios Park. Daar verschijnt hij meerdere keren per dag op ware grootte, dankzij een metershoog pak.



De Hulk communiceert in het Frans en in het Engels, met behulp van vooraf opgenomen zinnen. Hij staat in een afgezet gebied in een uithoek van het Campus-terrein, achter meet-and-greet-gebouw Hero Training Center. Voorbijgangers kunnen op afstand met hem poseren. Het groene wezen draagt zijn Quantum-kostuum uit de film Avengers: Endgame.

De Hulk werd in 1962 geïntroduceerd in een stripverhaal, als het alter ego van wetenschapper Bruce Banner. Als Banner zich opwindt, verandert hij in een groen monster met enorme spieren. In het huidige Marvel-filmuniversum neemt acteur Mark Ruffalo de rol voor zijn rekening.



Datum

Disney onthulde vorige maand al dat het personage naar Parijs zou komen, al werd toen nog geen concrete datum genoemd. Nu is duidelijk dat de Hulk twee weken blijft.