Blackpool Pleasure Beach

Vuur, water en sneeuw: Engelse darkride Valhalla officieel heropend

De spectaculaire darkride Valhalla, gelegen in het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach, is eindelijk weer in volle glorie te beleven. Eind 2019 ging de overdekte waterattractie dicht voor een grote renovatie. Na veel vertraging kon de 23 jaar oude waterbaan in april 2023 eindelijk weer in gebruik genomen worden, maar veel effecten waren toen nog buiten gebruik.



Britse fans reageerden dan ook teleurgesteld op social media. De afgelopen weken heeft Blackpool Pleasure Beach hard gewerkt om de ontbrekende elementen te voltooien. Woensdag vond de officiële openingsceremonie plaats. Nu is Valhalla wel helemaal af, inclusief de befaamde effecten.

Tijdens de vaartocht wordt onder meer gebruikgemaakt van mist, water, sneeuw en vuur. Zo varen inzittenden onder een watertunnel door. Ook passeren ze een brandende poort. Even later worden ze omringd door vlammen. De attractie is opvallend nat: vrijwel iedereen stapt volledig doorweekt weer uit het bootje.



Soundtrack

Veel effecten werden in ere hersteld, andere onderdelen zijn helemaal nieuw. Bovendien kwam er een nieuwe soundtrack. Fabrikant Intamin was verantwoordelijk voor het ritsysteem, dat tijdens de opknapbeurt volledig vernieuwd is. Een achterwaartse afdaling wordt nu vooruit afgelegd. Verder is een deel van de façade dichtgemaakt, waardoor tijdens de rit geen daglicht meer naar binnen komt.



Het thema van Valhalla is gebaseerd op de Noordse mythologie. De boten zijn vormgegeven als Vikingschepen voor acht personen. Pleasure Beach staat filmen tijdens de rit niet toe. Online verscheen wel een korte promotievideo waarin enkele scènes voorbij komen.