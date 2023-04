Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt zich op voor rentree van avondshow Disney Dreams

Avondshow Disney Illuminations in Disneyland Paris is dinsdagavond voorlopig voor het laatst opgevoerd. Vanaf woensdag 12 april kunnen bezoekers van het Disneyland Park dagelijks kijken naar een oude bekende: avondspektakel Disney Dreams keert na meer dan zes jaar terug. Voorbereidingen voor de rentree van de publiekslieveling zijn al maanden in volle gang.



Disney Dreams was te zien tussen 2012 en 2017. Waarbij Disney Illuminations vooral een aaneenschakeling van losse scènes was, bevatte de voorganger een echt verhaal: Peter Pan gaat zijn ontsnapte schaduw achterna. Tijdens die achtervolging komt hij terecht in verschillende klassieke Disney-scènes.

De show werd in de loop der jaren enkele keren aangepast. Zo zijn onderdelen met Mary Poppins en The Jungle Book in 2013 vervangen door The Lion King en Brave. Tussen 2015 en 2017 moest Brave af en toe plaatsmaken voor Frozen. De variant die vanaf vanavond wordt vertoond, is een geüp­datete versie van de productie uit 2013.



Fans

Disney beschrijft Dreams als "een unieke combinatie van techniek en kunst". Volgens producent Ben Spalding is de voorstelling vooral teruggebracht omdat fans erom bleven vragen. "Je leest overal op social media dat Disney Dreams wordt gezien als een topfavoriet. Zelfs mensen die de show nooit hebben kunnen zien, vragen erom. Het heeft iets bijzonders."



De soundtrack is destijds opgenomen in de beroemde Abbey Road Studios in Londen, met twee koren en een orkest van negentig muzikanten. "We hebben subtiele wijzigingen doorgevoerd op het gebied van audio, met nieuwe speakers en een nieuwe mix", aldus Spalding. Daarvoor was een team nachtenlang na sluitingstijd bezig in een tijdelijke opnamestudio in het park.



Opnieuw ontworpen

Ook op technisch vlak kwamen er verbeteringen ten opzichte van de originele versie van Disney Dreams. "Het is ons doel om de show niet te veranderen, maar wel te verbeteren", belooft de producent. Zo kwamen er nieuwe laserprojectoren en nieuwe mediaservers. Het aantal spotlights is uitgebreid van tien naar 28 stuks. In tegenstelling tot voorheen ontbreken de waterschermen: alle projecties vinden nu plaats op de gevel van het kasteel. De vuurwerksequenties zijn opnieuw ontworpen.



Disney Dreams Nighttime Extravaganza, zoals de volledige Engelstalige titel luidt, is voortaan elke dag te zien rond sluitingstijd van het Disneyland Park. De dronevoorstelling Disney D-Light blijft voorlopig ook bestaan. Die show - vorig jaar geïntroduceerd ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan - komt voorlopig steeds tien minuten vóór Disney Dreams voorbij.