Plopsa Indoor Hasselt

Kabouter Klus staat op 75-jarige leeftijd nog steeds op de planken bij Plopsa

Plopsa zet Kabouter Klus in het zonnetje. Het alter ego van acteur Aimé Anthoni treedt vandaag de dag nog steeds zeer regelmatig op in de Plopsa-parken. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Anthoni werd hij deze week verrast met cadeaus in Plopsa Indoor Hasselt.



De Vlaamse acteur geeft al 26 jaar gestalte aan de kindervriend, bekend uit de Kabouter Plop-reeks. Aan stoppen denkt hij nog niet. Eén dag nadat hij 75 werd, trakteerde Plopsa hem na zijn Klus-show op een taart, vuurwerk en een verjaardagsliedje.

"Plopsa Indoor Hasselt en Aimé zijn al sinds de beginjaren twee handen op één buik", zegt een woordvoerster. De acteur noemt het "zonder twijfel mijn favoriete park". Hij treedt er nog de hele paasvakantie op, net als in Plopsa Station Antwerp. In juli keert Kabouter Klus terug naar Plopsaland De Panne, samen met de 61-jarige Kabouter Plop (Walter De Donder).