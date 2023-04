Efteling

Foto's: Efteling sloopt paddenstoelenhuisjes uit 1952 in het Sprookjesbos

Eén van de oudste delen van het Sprookjesbos in de Efteling wordt in ere hersteld. De afgelopen jaren was het paddenstoelenparcours bij het Kabouterdorp niet toegankelijk voor publiek. Omdat de paddenstoelenhuisjes uit 1952 groot onderhoud nodig hadden, sloot de Efteling de looproute in november 2017 af.



In 2018 is bijna het volledige Kabouterdorp gerenoveerd, maar de originele paddenstoelen bleven onaangeroerd. Een woordvoerder liet toen weten dat achter de schermen al wel gewerkt werd aan een broodnodige opknapbeurt voor het parcours. "Dat vergt een zorgvuldige voorbereiding. De bouwtechnieken van toen zijn immers heel anders dan die van nu."

Toch gebeurde er de afgelopen jaren niets, mede door de coronacrisis. Nu neemt de Efteling alsnog de tijd om het nostalgische stukje aan te pakken. Deze week zijn de drie paddenstoelen gesloopt en verwijderd, vijfenhalfjaar nadat de route werd afgesloten.



Anton Pieck

De huisjes, ooit ontworpen door Anton Pieck, zullen de komende tijd opnieuw opgebouwd worden. Een klein picknicktafeltje met krukjes is blijven staan. De bomen in de omgeving zijn ter bescherming voorzien van houten balken.



In de tussentijd blijft de rest van het Kabouterdorp gewoon open. Ook verderop in het Sprookjesbos vinden momenteel ingrijpende werkzaamheden plaats: op het Herautenplein worden de sprookjes van De Magische Klok en De Kikkerkoning vernieuwd. Daar vervangt men eveneens de bestrating.